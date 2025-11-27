El sociosanitari Bernat Jaume de Figueres rep una donació de 10.000 euros de la Fundació “la Caixa”
L’import s'ha destinat a l'adquisició de dues noves grues de pes per a les persones ateses que requereixen mobilització assistida
L’Hospital d’Atenció Intermèdia (HAI) Bernat Jaume, gestionat per la Fundació Salut Empordà (FSE), ha rebut una donació de 10.000 euros de la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank.
Aquesta aportació s'emmarca en la campanya de captació de fons “Col·labora amb el Bernat Jaume” que el centre ha posat en marxa amb l’objectiu de millorar les instal·lacions i fer que els espais siguin més amables, agradables i confortables per a les persones ingressades i les seves famílies.
La col·laboració rebuda s'ha destinat íntegrament a l'adquisició de dues noves grues de pes, un equipament clau per garantir la seguretat i el confort de les persones ateses que requereixen mobilització assistida, així com de les persones treballadores que realitzen aquestes tasques diàriament.
L’any passat, la Fundació “la Caixa” també va fer una donació a la Fundació Salut Empordà. En aquella ocasió, es va destinar a finançar un projecte contra l’edatisme impulsat per l’Institut d’Innovació i Recerca Glòria Compte de la FSE i la Taula pels drets de les persones grans de l’Alt Empordà.
