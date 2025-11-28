ERC es reuneix amb alcaldes de l’Alt Empordà per abordar el Decret de Renovables
La secretària general Elisenda Alamany recull les inquietuds dels consistoris i exposa les modificacions introduïdes en la normativa
La secretària general d’Esquerra Republicana, Elisenda Alamany, s'ha reunit aquesta setmana amb diversos alcaldes de l’Alt Empordà per analitzar l’impacte del Decret de Renovables aprovat recentment per la Generalitat. La trobada es va fer a Espolla i va servir perquè els municipis de la zona de l’Albera exposessin les seves inquietuds sobre el desplegament de projectes energètics al territori.
Segons explicar el partit, en la reunió es van traslladar les aportacions que ERC afirma haver negociat en la tramitació del decret. Entre aquestes, els republicans destaquen l’eliminació de la clàusula d’Interès Públic Superior, un punt que, segons el partit, havia generat preocupació en alguns consistoris perquè podia limitar la capacitat municipal en l’ordenació de les instal·lacions renovables. ERC també assenyala que el text incorpora modificacions destinades a reforçar la protecció dels sòls agraris.
L'estat dels projectes
Els representants municipals van traslladar a Alamany l’estat dels diferents projectes que afecten els seus termes i les qüestions que consideren prioritàries en relació amb el nou marc normatiu. Segons Esquerra, la trobada va servir per intercanviar posicions sobre la implantació de nous parcs i per abordar la necessitat de donar més pes al món local en la regulació d’aquest tipus d’actuacions.
A la reunió hi van participar l’alcalde d’Espolla, Carles Lagresa; l’alcaldessa de Navata, Bibiana Vallmajó; l’alcalde de Cantallops, Joan Sabartés, i l’alcaldessa de Vilajuïga, Joana Cobo. Per part del partit, hi van assistir el president de la Federació Comarcal d’ERC a l’Alt Empordà i regidor de l’Escala, Fredi Guirado, i el vicesecretari general d’Estratègia i regidor de Roses, Joan Plana.
Durant la trobada, els alcaldes van exposar a la dirigent republicana les particularitats de la zona de l’Albera, marcada per un elevat interès paisatgístic i agrícola, i la seva preocupació per l’impacte que poden tenir nous projectes de generació elèctrica sobre aquests valors. Segons el partit, Alamany es va comprometre a traslladar les consideracions municipals al Departament competent i a fer seguiment de l’aplicació del decret.
