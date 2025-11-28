Incendi de vegetació a Darnius
Els Bombers treballen per controlar el foc que crema un camp a baixa intensitat
Un incendi de vegetació s’ha declarat aquest matí a Darnius, als boscos de Mas Portell, prop del camí que condueix a Sant Esteve del Llop.
Els Bombers han rebut l'avís del foc cap a un quart de deu del matí i hi han desplaçat set dotacions, entre elles un helicòpter bombarder que treballen per controlar el foc, que crema un camp a baixa intensitat. Alguns veïns de la zona han col·laborat aportant aigua amb remolcs per ajudar a contenir les flames.
Els equips continuen vigilant la zona per evitar que l’incendi s’estengui.
