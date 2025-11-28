L’hospital de Figueres millora l’experiència dels infants quan han de ser operats
Entre les mesures adoptades, s’inclou que els menors tinguin l’opció d’entrar al quiròfan amb un progenitor i l’adaptació d’un entorn més amable i confortable
L’hospital de Figueres ha introduït noves mesures d’humanització per millorar l’experiència dels infants quan s’han de sotmetre a una intervenció quirúrgica. El moment de la separació del menor que ha de ser operat de la seva mare o del seu pare ha estat causa, tradicionalment, d’una tensió emocional important.
Per disminuir aquesta reacció estressant, la Fundació Salut Empordà (FSE) ha posat en marxa diverses mesures, que inclouen que els menors tinguin l’opció d’entrar al quiròfan amb la seva mare, el seu pare o una altra persona acompanyant que designi la família. També s’ha habilitat un box a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) adaptat a l’infant i s’han adoptat altres estratègies com, per exemple, aromatitzar la mascareta de ventilació de quiròfan amb olors agradables per rebaixar l’ansietat del pacient pediàtric.
Aquestes mesures s'emmarquen dins del procés d'humanització de l’assistència i la seguretat del pacient de la nostra entitat i que han d'ajudar a reduir l'angoixa i l'estrès associats habitualment al moment en què les criatures s'enfronten a entorns desconeguts i a situacions incertes. El projecte ha estat coordinat pel cap del Servei d’Anestèsia de l’hospital de Figueres, Esteve López, i la referent en Pediatria d’aquest mateix Servei, Sofia Kunz. La valoració que fan les famílies i també els professionals de la posada en marxa d’aquest procediment ha estat de satisfacció, ja que l’infant se sent més amable i en un entorn més confortable.
Beneficis de l'estratègia
El cap del Servei d’Anestèsia de l’Hospital de Figueres, Esteve López, explica que hi ha molts estudis i literatura mèdica que demostren els beneficis d’aquesta estratègia que consisteix en què la mare, el pare o una altra persona acompanyant pugui estar el màxim de temps possible al costat de l’infant que passa per un procés quirúrgic. “D’aquesta manera, l'últim record que té l’infant abans d’adormir-se és que està amb el seu pare, amb la seva mare o amb alguna altra persona acompanyant. I quan es desperta, fa la recuperació a Reanimació, on ja l’espera la mateixa cara coneguda. És un procés suau que contribueix a la prevenció de posteriors complicacions, com estrès, ansietat o canvis de comportament postoperatoris”, ha comentat Esteve López.
Tot comença en un box de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) decorat amb elements infantils i un racó ple de jocs, contes i joguines. “Hem creat un entorn molt agradable perquè l’infant se senti com a casa seva, o com a l’escola o la llar d’infants.
L’objectiu és intentar que el tràngol de l’operació passi de la millor manera possible”, ha dit Esteve López. Per tal que l’acompanyant de l’infant pugui accedir al quiròfan amb les màximes garanties de seguretat i d’higiene, es vesteix amb un pijama quirúrgic, polaines i gorra d’un sol ús, les mateixes peces que porten els professionals.
