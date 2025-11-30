Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Guàrdia Urbana de Figueres impedeix l'ocupació d'un habitatge

Durant l'actuació, de matinada, els agents han detingut dues persones per ocupació i violació de domicili

Agents de la Guàrdia Urbana de Figueres durant un operatiu a la ciutat. / Guàrdia Urbana de Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha impedit la matinada de dissabte a diumenge l'ocupació d'un habitatge a l'avinguda Vilallonga de la ciutat. L'actuació policial va ser possible "gràcies al ràpid avís de la propietat", segons un comunicat del cos policial.

Durant l'operació, passades les tres de la matinada, els agents van detenir dues persones per ocupació i violació de domicili, "aplicant el nou protocol policial aprovat a Figueres per fer front a les ocupacions", segons el mateix comunicat. Aquest protocol va ser aprovat via decret d'alcaldia el passat 18 de setembrem, tal com va informar l'alcalde, Jordi Masquef, en un ple.

La instrucció s'ha redactat a partir dels acords assolits pels magistrats de l'Audiència de Girona, que van unificar els criteris per facilitar i agilitzar el desallotjament d'habitatges acabats d'ocupar. La llei permet a la policia actuar durant les primeres hores sense necessitat de tenir una ordre judicial.

