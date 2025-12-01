Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nomenament

El Govern col·loca Pere Casellas com a membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat

Es tracta de l'empresa pública encarregada de projectar, construir, conservar, explotar i promoure les infraestructures i edificacions de competència del Govern català

Pere Casellas al costat de la Torre Galatea.

Pere Casellas al costat de la Torre Galatea. / PSC

Redacció

Figueres

Un cop amortitzat com a portaveu del PSC a Figueres, el Govern ha aprovat el nomenament de Pere Casellas com a membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU. Es tracta de l’empresa pública encarregada de projectar, construir, conservar, explotar i promoure les infraestructures i edificacions de competència del Govern català.

Infraestructures de Catalunya es va crear l’any 2012 a partir de la fusió de diverses entitats públiques vinculades a la gestió d’obres i serveis: Gestió d’Infraestructures (GISA), Regs de Catalunya (REGSA), Reg Sistema Segarra-Garrigues (REGSEGA) i, posteriorment, Edificis i Equipaments de Catalunya (EECAT).

En la mateixa sessió, el Govern també ha nomenat Assumpta Escarp, exregidora socialista a Barcelona i exdiputada, com a consellera independent del mateix organisme.

Casellas es rendeix en la seva aspiració per ser alcalde de Figueres

Cal recordar que després d'anys de cap visible a la ciutat sense aconseguir arribar mai a l'alcaldia, el PSC a Figueres ha prescindit de Pere Casellas i ha decidit fer un canvi de rumb apostant pel geògraf Javi Martín (Figueres, 1990) com a cap de cartell de cara a les pròximes eleccions municipals, tal com va avançar l'Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Casellas ja no és tampoc el portaveu del PSC a l’Ajuntament de Figueres, després que el número dos, Alfons Martínez Puig, l’hagi rellevat en el càrrec. Tot i així, Casellas continua sent regidor.

A més, Casellas encara és vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

