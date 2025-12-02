Segueix desaparegut el pres fugit fa més de 15 dies a Figueres
L’home de 26 anys va escapar dels Mossos mentre sortia de l’hospital i encara no ha estat localitzat
Un pres de la presó Puig de les Basses fa més de 15 dies que es troba en parador desconegut després de fugir durant una visita mèdica a l’hospital de Figueres.
L’home, de 26 anys i internat per delictes contra el patrimoni, sobretot per robatoris amb força, sortia de l’hospital dijous 14 de novembre al vespre, cap a tres quarts de vuit. Quan els Mossos d’Esquadra intentaven fer-lo entrar al vehicle per tornar-lo al centre penitenciari, va fugir corrents des de l’aparcament i no ha estat localitzat des d’aleshores.
Diverses patrulles van rastrejar la zona immediatament després de la fugida, però els intents d’interceptar-lo van ser infructuosos. Segons confirmen els Mossos, encara està desaparegut però continuen fent gestions per localitzar el pres i retornar-lo al centre penitenciari.
