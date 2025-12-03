Incendi d’una moto d’aigua en un canal d'Empuriabrava
També ha cremat vegetació del voltant
Els Bombers han intervingut aquesta matinada de dimecres en un incendi a Empuriabrava.
Ha cremat una moto d’aigua en un dels canals i les flames han afectat també la vegetació del voltant.
Una dotació dels Bombers ha començat a treballar-hi a la una de la matinada i ha aconseguit sufocar el foc ràpidament. A banda de la moto, l’incendi ha cremat aproximadament dos metres quadrats de vegetació.
La Policia Local de Castelló d'Empúries també s’ha desplaçat fins al lloc dels fets i està investigant les circumstàncies de l’incendi.
