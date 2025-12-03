Figueres desencalla la nova residència de la Fundació Altem amb la cessió d'uns terrenys i una subvenció de 50.000 euros
El pressupost de 2026 ja contempla l'aportació econòmica per la redacció del projecte que s'ubicarà al nord de la ciutat
L'Ajuntament de Figueres ha desencallat el projecte de la nova residència i centre de dia de la Fundació Altem, que s'ubicarà a l'entrada nord de la ciutat, on hi havia l'antiga llar d'infants Ramon Reig. El projecte ha tirat endavant gràcies a la cessió dels terrenys per part del consistori, que també donarà una subvenció inicial de 50.000 euros, que serviran per la redacció del que ha de ser el nou centre. La idea és que es rehabiliti la zona que està construïda i que s'aixequi una altra nova part de construcció, en un espai que ocupa uns 4.000 metres quadrats. Cal tenir en compte que actualment el centre Les Acàcies de la Fundació Altem es troba a tocar del riu Manol al Far d'Empordà, en una zona inundable i que no permet ampliacions.
Això suposa un problema perquè, amb la llista d'espera actual, la residència hauria d'ampliar-se en 60 places i en 30 el centre de dia. Des de la Fundació Altem assenyalen que deixar l'actual espai és una necessitat, especialment quan plou, ja que es troben que han de sortir corrents. A més, es tracta d'un equipament que ja té uns 40 anys i que, a banda d'ampliacions, tampoc permet que es puguin fer reestructuracions dels espais actuals.
Des de l'Ajuntament de Figueres donen per fet que l'aportació de 50.000 euros consignada pel 2026 tindrà continuïtat també el 2027. A més, la Diputació de Girona està previst que hi posi entre 100.000 i 150.000 euros al projecte. L'anunci del projecte s'ha fet aquest dimecres 3 de desembre, coincidint amb el dia internacional de les persones amb discapacitat.
Altem és una fundació, sense ànim de lucre que dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental, i també a persones amb una situació de vulnerabilitat. L'entitat treballa per promoure l'educació, la qualitat de vida i la inserció laboral, a més d'oferir ajuda, orientació i acompanyament a persones amb discapacitat. L'objectiu també és fomentar la capacitació, l'apoderament i les xarxes de relació social i personal dels usuaris.
En l'àmbit assistencial ofereix serveis de formació, treball, atenció diürna, ocupació terapèutica, serveis d'habitatge i residencials, lleure, esport i tutela, promovent l'autonomia personal. En l'àmbit laboral, Altem crea unitats de negoci i serveis que ofereixen treball a més d'un centenar de treballadors amb discapacitat i risc d'exclusió social. Els sectors laborals en els quals treballa són la jardineria, la neteja, la bugaderia, el forestal, la restauració i la destrucció de documentació confidencial.
El centre residencial és un servei d'acolliment temporal o permanent que té una funció substitutòria a la llar, adequat per acollir a persones amb discapacitat intel·lectual i diferents necessitats de suport.
Ofereix allotjament, manutenció, cura personal, atenció a la salut i seguretat personal, a més de fomentar els hàbits d'autonomia personal, convivència i foment de les relacions interpersonals i socials, foment de l’oci, del lleure i atenció conductual. Pel que fa al centre de dia, es tracta d'un servei d'atenció especialitzada a persones amb greus discapacitats intel·lectuals.
