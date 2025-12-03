Roses adjudica per 2,9 milions l'obra per resoldre les infiltracions d’aigües salines a la xarxa de Santa Margarida
S'actuarà en més de dos quilòmetres de la xarxa
L'Ajuntament de Roses ha adjuditcat per 2.905.944,40 el projecte per solucionar la problemàtica d’infiltracions d’aigües salines a la xarxa de sanejament de Santa Margarida i Salatar.
L'obra s'ha adjudicat a la UTE, Aquatec Soluciones Medioambientales, S.A.U i Xavier Alsina, S.A.
La memòria del projecte indica que al municipi es va detectar que la xarxa d’aigües residual existent, tenia una sèrie de problemes relacionats amb la gran salinitat que portava l’aigua residual fins a la EDAR de Roses que fa que el tractament biològic de la depuradora no funcioni correctament i no s’aconsegueixen paràmetres de tractament adequats. Per aquest motiu es van realitzar una sèrie d’estudis previs per estudiar aquesta problemàtica, on es va concloure que aquest grau de salinitat de l’aigua era degut a una sèrie de infiltracions a la xarxa de clavegueram dels barris de Santa Margarida i el Salatar.
S'hauran de rehabilitar els 2620 metres de col·lectors. Hi ha 217 escomeses i 69 pous de registres en aquest tram que caldrà reposar. Se substituiran els col·lectors trencats o col·lapsats mitjançant obra civil i la instal·lació de noves canonades de polietilè. També es reparan tubs amb defectes puntuals i se substituiran els 19 pous de registre existents de clavegueram amb problemes d'estanquitat.
