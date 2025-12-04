Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un xoc frontal entre un tràiler i una furgoneta talla l'N-II a Cabanes

L'accident ha deixat almenys dos ferits, un de molta gravetat, segons les primeres informacions

L'accident de trànsit de l'N-II a Cabanes.

L'accident de trànsit de l'N-II a Cabanes. / Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Cabanes

Un accident de trànsit entre un tràiler i una furgoneta talla l’N-II a Cabanes.

L’accident de trànsit ha tingut lloc cap a un quart de set del matí, a l’altura del quilòmetre 756,6 a Cabanes i a tocar del terme de Vilabertran. Per causes que encara es desconeixen -i que els Mossos d’Esquadra investiguen-, la furgoneta, que és similar a un camió petit, ha xocat frontalment contra el tràiler, en aquest punt del tram de l’N-II conegut com a Cinturó de Ronda.

A la zona s’hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers i diverses unitats del SEM.

L'accident de trànsit a Cabanes

L'accident de trànsit a Cabanes / Bombers de la Generalitat

El conductor de la furgoneta ha quedat atrapat dins del vehicle i els Bombers han hagut de dur a terme tasques d’excarceració.

Segons les primeres informacions, aquesta persona ha estat evacuada en estat molt greu a l’hospital Josep Trueta de Girona en ambulància. Pel que fa a les dues persones que viatjaven al tràiler, una ha resultat ferida de poca consideració i l’altra n’ha sortit il·lesa.

La calçada de l’N-II roman tallada i, de moment, es fan desviaments per vies senyalitzades pels Mossos, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

