La Generalitat impulsa tràmits per a l'Escola Carme Guasch de Figueres i la Fanals d’Aro de Platja d'Aro
El govern ha aprovat les actualitzacions dels convenis de dos dels centres gironins des de fa anys en barracons
La Generalitat ha aprovat les actualitzacions dels convenis entre el Departament d’Educació i Formació Professional i els ajuntaments de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró i el de Figueres per a la construcció de la nova escola Fanals de Platja d'Aro i el CEIP Carme Guasch de Figueres. A Figueres, el PSC demana que es prenguin ràpidament les decisions que pertoquen perquè comenci la construcció de la nova escola Carme Guasch sigui realitat ben aviat després de més de 19 anys en barracons. En el cas de Platja d'Aro són 16 anys.
El Govern ha avançat que les construccions estan més a prop després de l'actualització dels convenis, cinc en tot Catalunya, amb els ajuntaments. S’actualitzen els preus i es redefineixen les anualitats per ampliar l’Escola Mont-roig de Balaguer, l’Institut Escola Lluís Piquer de Parets del Vallès i l’Escola La Parellada de Santa Oliva, i per construir l’Escola Carme Guasch de Figueres i l’Escola Fanals d’Aro de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
A més, el Govern també ha aprovat la formalització d’un nou conveni amb el consistori de Castellar del Vallès per rehabilitar la coberta d’una escola del municipi. La inversió total del Departament, actualitzada, supera els 18,5 milions d’euros.
5,8 milions per al Carme Guasch
En el cas dels dos municipis gironins, la Construcció de l'Escola Carme Guasch de Figueres permetrà "disposar d'espais definitius i abandonar els mòduls prefabricats que ocupa des del 2006". L'import màxim és de 5.800.000 milions i l'aportació màxima del Departament, 5.220.000 euros.
Pel que fa a l'Escola Fanals d'Aro de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, s'exposa que "el centre podrà disposar així d’espais definitius i abandonar els mòduls prefabricats que ocupa des de 2008".
S’actualitza l’import màxim previst de l’obra (de 3.484.000 euros a 6,866.464,80 euros ) i l’aportació màxima del Departament (d’1.742.000 euros a 3.227.770,51 euros ).
Des del PSC de Figueres, han demanat al govern de la ciutat que mogui fitxa perquè pugui ser una realitat com més aviat millor. En aquest cas el centre s'havia plantejat ubicar-lo a l'antiga presó, però es va decidir situar-la en un solar a tocar d'on està actualment, a l'Olivar Gran. Però uns litigis judicials mantenen la incertesa si finalment s'ubicarà aquí.
A Platja d'Aro, en canvi, l'Ajuntament va inciar aquest any l'expedient de procediment obert per a la construcció de la nova escola Fanals d'Aro i el pavelló.
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- La gironina a qui no deixen ser ballarina professional perquè va en cadira de rodes
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies