L’Escala impulsa un concurs pel disseny de la nova escultura al giratori de la Platja
La peça se situarà en aquest espai emblemàtic al centre històric
L’Ajuntament de l’Escala ha obert un concurs públic per seleccionar l'escultura que es posarà al giratori de la Platja, un espai clau del front marítim del municipi. El pressupost màxim del projecte és de 55.000 euros.
“Amb aquesta convocatòria, l’Ajuntament vol transformar un punt emblemàtic en un espai amb identitat pròpia, reforçant el caràcter cultural de la vila i generant un nou element de valor per a residents i visitants. La nova peça esdevindrà un referent visual i un record viu del vincle de l’Escala amb el mar”, remarca el regidor de Cultura, Patrimoni Històric i Promoció econòmica i Turística, Martí Guinart.
La iniciativa neix arran del procés participatiu en què més de mil veïns i veïnes van escollir que aquest espai l’ha d’omplir una obra artística que representi les arrels marineres de la vila.
La sorra de La Platja va fer la funció de port durant molts anys i els pescadors havien de posar les seves barques a l’aigua cada dia empenyent-les amb l’esquena. D’aquí bé el sobrenom d’esquenapelats que es dona als escalencs.
Artistes i equips professionals
El concurs convida artistes i equips professionals a presentar propostes que interpretin i valorin la història marítima de l’Escala. Les obres hauran d’integrar-se de manera harmoniosa en l’entorn i complir criteris de sostenibilitat, durabilitat i adaptació al paisatge.
El pressupost màxim del projecte és de 55.000 € i el període per presentar propostes s’obrirà del 15 de desembre de 2025 al 23 de gener de 2026. Les candidatures es presentaran sota pseudònim i seran valorades per un jurat especialitzat en art, patrimoni i paisatge.
