L'hospital de Figueres impulsa sessions de ioga per a treballadors
Ha estat una iniciativa de la Comissió de Promoció de la Salut per a la millora del benestar físic i emocional
La Comissió de Promoció de la Salut de la Fundació Salut Empordà (FSE), entitat que gestiona l'hospital de Figueres, ha impulsat aquest 2025 sessions de ioga dirigides a treballadors per millorar el seu benestar físic i emocional. Es porten a terme tres dies a la setmana, en horari de tarda, amb una durada d'una hora. Cada persona pot elegir entre fer un dia o dos dies de ioga setmanals. Les classes van a càrrec de la instructora Dina i l'activitat que proposa té com a objectiu dotar els participants d’hàbits saludables per a una bona salut física, mental i emocional. El tipus de ioga és Vinyasa, un estil que s’adapta a les necessitats de cada persona, amb enfocament a les postures (asanas), respiració (pranayama), meditació i relaxació.
“El ioga que fem a la Fundació Salut Empordà s’inspira en les seqüències de Rocket i Ashtanga, que consisteixen en posicions ja establertes amb variacions que s’adapten a tots els nivells. Aquesta pràctica ens serveix per millorar la flexibilitat i la mobilitat de totes les parts del nostre cos, i a la vegada també ens permet treballar la força dels braços, les espatlles i el tronc. A més, afavoreix l’equilibri, la concentració i la consciència corporal. I, internament, ens ajuda a reduir l’estrès, perquè el que busquem és connectar el nostre cos amb la respiració i amb el moviment”, ha explicat la instructora, que també cita altres beneficis del ioga: “El fet de poder millorar la nostra pràctica i poder avançar, ajuda a eliminar pors, a guanyar confiança i, conseqüentment, a millorar el nostre benestar general”. És un estil de ioga que aporta vitalitat tant física com mental.
Les sessions de ioga es realitzen en un espai de l’Hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume, fet que facilita l’accessibilitat a totes aquelles persones que volen practicar-lo un cop han finalitzat el torn de treball.
Comissió de Promoció de la Salut de la FSE
La Fundació Salut Empordà forma part de part de la Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut i, en aquest sentit, la Comissió de Promoció de la Salut de la FSE té, entre altres, la funció d’informar i formar sobre hàbits de vida saludable i facilitar l’elecció d’opcions saludables dins l’entorn laboral, a més d’implantar un sistema de treball que promogui la salut entre les persones treballadores.
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una motoserra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies