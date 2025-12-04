Més de 70 efectius policials es formen en dret penal operatiu a Castelló d’Empúries
Es van abordar qüestions com la intervenció policial, la coordinació entre cossos i la seguretat jurídica en les actuacions
Castelló d’Empúries va acollir dimecres una sessió formativa centrada en aspectes de dret penal aplicats a l'operatiu policial.
La jornada organitzada per la Policia Local de Castelló d’Empúriesva ser impartida pel fiscal de l’Audiència Provincial de Girona, Enrique Barata, i va reunir més de 70 agents i comandaments de diferents policies locals de l’Alt Empordà, així com membres de la Guàrdia Civil i dels Mossos d’Esquadra.
Durant la sessió es van abordar qüestions pràctiques relacionades amb la intervenció policial, la coordinació entre cossos i la seguretat jurídica en les actuacions, informa el cos policial local.
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- La gironina a qui no deixen ser ballarina professional perquè va en cadira de rodes
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
Un estudi on ha participat la UdG associa una dieta vegetariana poc saludable a un dany més gran a l’ADN dels espermatozoides
El comerç local de Girona engega la campanya de Nadal amb optimisme
Contingut patrocinat
CaMBIOAT, un projecte que busca millorar l’adherència terapèutica en el càncer de mama a Espanya
Un projecte de LILLY