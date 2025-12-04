Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més de 70 efectius policials es formen en dret penal operatiu a Castelló d’Empúries

Es van abordar qüestions com la intervenció policial, la coordinació entre cossos i la seguretat jurídica en les actuacions

Un moment de la formació policial penal a Castelló d'Empúries.

Un moment de la formació policial penal a Castelló d'Empúries. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Castelló d'Empúries

Castelló d’Empúries va acollir dimecres una sessió formativa centrada en aspectes de dret penal aplicats a l'operatiu policial.

La jornada organitzada per la Policia Local de Castelló d’Empúriesva ser impartida pel fiscal de l’Audiència Provincial de Girona, Enrique Barata, i va reunir més de 70 agents i comandaments de diferents policies locals de l’Alt Empordà, així com membres de la Guàrdia Civil i dels Mossos d’Esquadra.

Durant la sessió es van abordar qüestions pràctiques relacionades amb la intervenció policial, la coordinació entre cossos i la seguretat jurídica en les actuacions, informa el cos policial local.

