El conductor de la furgoneta accidentada a Cabanes es troba en estat molt greu a l'UCI del Trueta
Va xocar amb un tràiler a l'N-II, via que va estar tallada prop de quatre hores
El conductor de la furgoneta accidentada aquest dijous a Cabanes es troba en estat molt greu a l’UCI de l’hospital Trueta. L’home va quedar atrapat dins del vehicle després de xocar frontalment contra un tràiler a l’N-II, en un sinistre que va obligar a tallar la via durant gairebé quatre hores.
L’accident va tenir lloc cap a un quart de set del matí. A banda del conductor de la furgoneta, que va resultar crític, un dels ocupants del tràiler va patir ferides lleus, mentre que una dona va ser donada d’alta al mateix lloc dels fets.
Els Mossos d’Esquadra de Trànsit han obert una investigació per determinar les causes de la col·lisió.
