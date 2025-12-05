Mireia Real encapçalarà la llista del PSC a Sant Pere Pescador
La candidata és l'actual cap de la Guàrdia Municipal, criminòloga i pèrit judicial amb més de vint anys d’experiència
El PSC ha presentat Mireia Real Barberà com a cap de llista a l’alcaldia de Sant Pere Pescador per a les pròximes eleccions municipals. La formació situa al capdavant de Fem Sant Pere – CP l’actual cap de la Guàrdia Municipal, criminòloga i pèrit judicial amb més de vint anys d’experiència, implicada també en activitats comunitàries i festives del municipi.
En la presentació, Real va afirmar que “el poble que em va enamorar i em va fer canviar de vida ja no és el que era” i va defensar que Sant Pere Pescador “necessita una posada al dia per lluir com es mereix i gaudir del potencial immens que tenim”. Segons la cap de llista, és necessari “escoltar, actuar i tornar a posar el municipi al centre”. El projecte que encapçala planteja un paquet de mesures orientades a “restaurar el funcionament bàsic del municipi” i actualitzar l’espai públic. Entre les prioritats hi figuren la neteja i manteniment de carrers, façanes, platges i urbanitzacions, així com la millora d’equipaments com el Centre Cívic, el pavelló i el camp de futbol. La candidatura també proposa crear un camí segur cap al cementiri, treure la circulació de camions del centre, reordenar el consultori mèdic i organitzar de nou la platja per prioritzar-hi els banyistes i reduir furts als aparcaments.
Criteris “clars i transparents”
Altres mesures inclouen revisar els mercats setmanals i d’estiu amb criteris “clars i transparents”, actualitzar totes les llicències i activitats municipals, reforçar l’atenció de l’Ajuntament i dotar el cos de la Guàrdia Municipal i els serveis municipals dels recursos necessaris per al seu funcionament. La formació destaca també la voluntat d’escoltar de manera activa el jovent per detectar necessitats i fomentar-hi la participació.
Real va remarcar que Sant Pere Pescador és “un paratge únic, amb un entorn natural privilegiat que necessita una empenta per tornar a lluir i mantenir el reclam turístic que sempre ha estat”. Va defensar que la seva proposta parteix de la proximitat i la resolució de problemes quotidians: “Abans de parlar de grans projectes, cal tornar a fer bé allò essencial: escoltar, respondre, cuidar l’espai públic i garantir seguretat i convivència”.
La candidatura es presenta amb el lema Tornem al Sant Pere de sempre, amb el qual el PSC expressa la voluntat d’oferir un govern “eficient, transparent i al servei de la ciutadania”.
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una serra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Cinc empreses concentren el 30% dels porcs que es crien a Catalunya
- Un xoc frontal entre un tràiler i una furgoneta a l'N-II deixa un ferit crític
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre