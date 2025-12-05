Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ruixa amb esprai un home i li roba una bossa amb diners en un aparcament de Figueres

Els Mossos d'Esquadra busquen els dos lladres implicats en el robatori violent

Un cotxe dels Mossos, en una imatge d'arxiu / OSCAR BAYONA

Eva Batlle

Figueres

Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori violent que va tenir lloc dimarts 2 de desembre, cap a tres quarts d’onze de la nit, en un aparcament soterrat del carrer Cap de Creus, a Figueres.

La víctima, que sortia amb una bossa amb diners -probablement la recaptació d’un negoci-, va ser abordada per un individu encaputxat que duia un casc de moto, per no ser reconegut.

L’agressor va ruixar-lo amb un esprai a la cara, deixant-lo sense visió durant uns instants, i va aprofitar per robar-li la bossa de mà. No ha transcendit la quantitat de diners que portava.

L’assaltant va fugir de la zona amb un altre individu que l’esperava. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets i busquen els lladres.

Els dos individus anaven vestits de negre i duien casc de moto en el moment de la fugida.

TEMES

