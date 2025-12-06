Entrevista
L'expert de Figueres Bruno Pérez Juncà avisa : "Ara mateix, amb la IA, tothom pot ser un ciberdelinqüent"
Pérez és expert en ciberseguretat i pèrit judicial informàtic forense
J. G.
Quines són les ciberestafes més freqüents durant aquesta època de l’any de grans compres per internet?
Primer de tot, el principal problema és que la gent compra per impuls, clicant en anuncis que surten en xarxes socials de confiança com Instagram o Facebook sense mirar qui hi ha darrere del possible proveïdor, sense comprovar-ne la reputació. En aquestes dates, les estafes estan relacionades amb els productes estrella, els grans descomptes, la immediatesa... Tots sabem el preu de les coses, no hi pot haver una cosa rebaixada en un 80% o 70%, però de vegades creus la ganga i hi caus.
Com pot un comprovar la reputació d’un lloc web?
Hi ha una manera molt ràpida de fer-ho que és consultar el domini de la pàgina web en qüestió en un portal que es diu Whois, en què pots saber la data de creació del domini entre més informació. Si veus una pàgina web creada fa 15 dies o un mes i suposadament és una marca prestigiosa de sabatilles o roba, desconfia’n. Una altra cosa que has de fer és contactar amb el proveïdor. Si té correu electrònic, envia-li una consulta, tot i que sigui una estupidesa, perquè si no la contesta és que darrere no hi ha ningú. Desconfia també dels proveïdors que van amb un gmail o un protonmail, una empresa seriosa té el seu domini, el seu servidor i té una reputació. El sistema de pagament també és molt important.
La clau és ser desconfiat.
En ciberseguretat, la màxima és confiança zero. Per què? Perquè tot és falsable. Qualsevol pot agafar els articles d’un altre, crear un comerç electrònic i enganyar-te. Abans de comprar has de verificar moltes coses. Però estem acostumats a la immediatesa. Tu entres a Amazon i tens una confiança molt bèstia amb el comerç electrònic, és molt fàcil i ràpid. Però has de vigilar perquè els estafadors justament juguen amb aquesta immediatesa, amb aquesta idea que ho pots aconseguir ràpidament.
Utilitzen l’enginyeria social.
Totalment, juguen amb això en aquestes ofertes exclusives. A més, hi ha un tema que s’explica molt malament. Està molt estès que, si la pàgina és "https" és segura, perquè el protocol de comunicacions ho és. Però això no vol dir que darrere no hi pugui haver una estafa. S’ha de comprovar.
Hi ha perfils concrets de persones més propenses a caure en estafes?
Sí i no. Hi ha una estadística molt bèstia que diu que qui cau més en estafes és la gent jove. Estan molt acostumats a comprar en línia perquè és molt ràpid, i hi cauen moltíssim. És dels sectors que més cau. La gent gran, també, per descomptat, per un tema de desconeixement i ignorància, però és cert que són molt prudents i això juga a favor seu. El coneixement que tenen uns no el tenen els altres, i la prudència que tenen uns no la tenen els altres.
Com veu el futur de les estafes informàtiques amb la intel·ligència artificial (IA)?
Complicat. Ara mateix, amb la IA, tothom pot ser un ciberdelinqüent. Abans, l’estafador tardava molt temps, però ara amb poques hores creen una pàgina clonada i t’estafen. També fins ara hi havia persones que estafaven fent un teòric servei tècnic o comercial, ara hi haurà IA que serà darrere de trucades fraudulentes.
Quines eines ens permeten estar més protegits?
El que cal tenir sempre al dia són les actualitzacions del telèfon i l’ordinador. I no només el sistema operatiu, també les aplicacions han d’estar sempre actualitzades. Segon, cal posar-se un antivirus. És com el cinturó de seguretat, sí que serveix i cal posar-se’l. Després, ¿què et salvarà d’una estafa? El sentit comú. O sigui, frenar la immediatesa i no ser compulsiu. També és important la diversificació del risc, no pots tenir tots els diners en un sol compte bancari. Hi ha bancs que ofereixen cibertargetes de prepagament per comprar per internet, per exemple.
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Un estudi a espais naturals gironins detecta que la fauna modifica els hàbits per evitar trobar-se amb humans
- Serena Formiglio, artista del panettone: “Vull portar un racó d’Itàlia a un petit poble de Girona”
- Aquests són els millors plans per fer durant el pont de la Puríssima a les comarques gironines
- Aquest és el mercat que atraurà milers de gironins durant el pont de la Puríssima
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»