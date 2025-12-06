Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin

Definit pels seus amics com algú "amb molt de criteri i sense por a res", la seva empresa a Figueres va treballar per establiments com El Bulli, El Celler de Can Roca o el Sant Pau de Carme Ruscalleda

Imatge d'arxiu de Joaquim Casademont a la seu de Garcia&amp;Casademont, a Figueres.

Imatge d'arxiu de Joaquim Casademont a la seu de Garcia&Casademont, a Figueres. / Conxi Molons

Helena Viñas

Helena Viñas

Figueres

El món de la gastronomia gironina (i també internacional) ha perdut un dels seus referents amb la mort de Joaquim Casademont Canalías, fundador i propietari de l'empresa de cuines Garcia&Casademont. El negoci, fundat el 1979 a Figueres, va ser pioner en el disseny i instal·lació de cuines dels principals restaurant d'estrella Michelin d'Espanya, com El Bulli, El Celler de Can Roca, el Sant Pau de Carme Ruscalleda, Arzak i Berasategui, entre molt altres.

La història de Casademont, però, comença ben lluny dels fogons. El figuerenc va treballar primer com a àrbitre de tercera divisió, concretament des de principis dels anys 70 al 1988, feina que en algun moment va començar a combinar amb el negoci de cuines. Durant aquella època, també va ser el mentor de Miquel Noguer com a àrbitre de futbol.

Després de retirar-se, Casademont va passar a formar part de la junta de la delegació del Col·legi d'Àrbitres a Girona.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

