Milers de meduses arriben a Cadaqués
La marinada empeny un gran banc fins a la línia de costa
Cadaqués
Les platges de Cadaqués han estat envaïdes per un banc de milers de meduses que, impulsades per la marinada, han fet cap a tota la línia de la costa. La platja Gran, així com Es Poal, Es Pianc o la del Ros, van recollir milers d’exemplars encara vius.
Un veí del poble explica que l’arribada de grans quantitats de meduses és freqüent a l’hivern, però també pot passar a la primavera amb una altra espècie de medusa de tamany més gran. Aquest fenomen natural no és excepcional a la costa gironina, però en els darrers anys episodis com aquest van a l’alça i els experts apunten cap a un efecte més relacionat amb l’escalfament global.
