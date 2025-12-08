Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Retornen set immigrants irregulars a França després de ser interceptats en un dispositiu policial a la Jonquera

L’operatiu va permetre identificar 51 persones i controlar 24 vehicles

Un moment del dispositiu policial a la Jonquera d'aquest divendres passat. / ajuntament de la Jonquera

Eva Batlle

La Jonquera

Un nou dispositiu policial del pla Trident es va dur a terme divendres. 5 de desembre, a la Jonquera amb la participació conjunta de la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

L’operatiu va permetre identificar 51 persones i controlar 24 vehicles, i va detectar set persones que intentaven accedir a Espanya de manera indocumentada, fet que va comportar la seva readmissió immediata a França, d’acord amb els protocols de cooperació transfronterera en immigració.

A més, els agents van registrar i denunciar tres conductors sota l'efecte de les drogues i que van donar positius als testos; també van interposar dues denúncies de trànsit i van aplicar una sanció de la Llei de Seguretat Ciutadana 4/2015 a una persona per portar una navalla.

L’actuació s’emmarca en les operacions de reforç de la seguretat ciutadana i el control del trànsit en aquest punt fronterer, especialment sensible pel gran flux de persones i vehicles entre França i Espanya. Segons l'ajuntament, aquesta operació forma part de les actuacions estratègiques de seguretat que es duen a terme de manera periòdica al municipi per garantir l’ordre públic i reforçar el control transfronterer.

