CCOO demana tancar el Gran Jonquera els dies 1 i 6 de gener
L'empresa s'ha negat a acceptar la petició que han fet 573 treballadors i el sindicat té previst iniciar accions perquè ho considera "inacceptable"
CCOO demana tancar el Gran Jonquera Outlet els dies 1 i 6 de gener. Un total de 573 persones treballadores del Centre Comercial han signat una petició per demanar el tancament de l’establiment els dies dues dates tradicionalment destinades al descans després de la intensa campanya nadalenca. Malgrat el volum de signatures, la gerència del centre ha respost amb un “no” rotund a la proposta, segons indica en un comunicat el sindicat.
El sindicat CCOO considera la negativa “inacceptable” i defensa que es tracta d’una reivindicació “modesta, justa i perfectament assumible”. Recorda que el complex comercial obre 364 dies l’any, i que la plantilla només reclama disposar de dues jornades per a la conciliació familiar, la salut i el descans.
Segons el sindicat, la petició vol posar sobre la taula la importància de garantir unes condicions laborals dignes, que —asseguren— també repercuteixen positivament en la qualitat del servei ofert a la clientela i en la vida social del municipi.
Davant la negativa de la direcció, CCOO anuncia que intensificarà les mobilitzacions. El sindicat preveu repartir informació entre les persones compradores per explicar la situació i demanar la seva comprensió i suport. A més, ha sol·licitat la col·laboració del sindicat CGT francesa, que donarà cobertura a la campanya a l’altre costat de la frontera.
Des de CCOO asseguren que continuaran treballant “fins a aconseguir un tracte digne per a totes les persones que treballen al Gran Jonquera”.
