Un incendi al pati interior d’un bloc de pisos de la Jonquera obliga a evacuar els veïns

No s'han hagut de lamentar ferits

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

La Jonquera

Un incendi al pati interior d’un bloc de pisos de la Jonquera ha obligat a evacuar els veïns aquesta matinada de dimarts.

El succés ha tingut lloc poc abans d’un quart d’onze del matí, quan els serveis d’emergències han rebut l’alerta d’un foc en un edifici de tres plantes del carrer Llatzaret. S’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers.

En arribar, els efectius han comprovat que els veïns ja havien sortit de casa seva i que hi havia fum a tot l’immoble i que l’incendi s’havia originat a la planta baixa, concretament en un pati interior. En accedir al punt d’origen, han vist que cremava un matalàs, que han pogut extingir ràpidament. Posteriorment, han ventilat la zona i també alguns habitatges on havia entrat fum.

Un cop les lectures de gasos han resultat negatives, els veïns han pogut tornar a casa seva, segons han informat els Bombers. Afortunadament, l’incident s’ha saldat sense ferits.

