Set ferits en un incendi en un habitatge a Figueres

El foc s'ha produït al primer pis, s'ha hagut de desallotjar tot el bloc i els Bombers han rescatat una dona

VÍDEO | Incendi en un pis de la Pujada del Castell de Figueres

Un incendi en un habitatge a Figueres ha acabat amb set ferits. El foc s’ha declarat aquest matí poc després de les sis en un edifici situat al número 4 de la Pujada del Castell.

Tot l’edifici ha estat desallotjat i els Bombers han hagut de rescatar una dona que havia quedat atrapada al tercer pis. Per evacuar-la han utilitzat una caputxa de rescat i, posteriorment, el SEM l’ha traslladat a l’Hospital de Figueres. Arran del succés s'ha desallotjat tot el bloc, set persones.

Quan els efectius han arribat amb cinc dotacions, el foc ja estava molt desenvolupat i havia afectat també la façana. Per aquest motiu, han començat treballant des de l’exterior i, un cop estabilitzat, un binomi ha accedit a l’interior. Al tercer pis han rescatat una dona i el seu gat, que no podien sortir a causa de la gran quantitat de fum, informa el cos d'emergències.

L'incendi de Figueres. / ajuntament de Figueres

L’incendi s’ha originat al primer pis, on vivien tres infants i dos adults, que han pogut desallotjar-se pel seu propi peu. A més, els Bombers han ajudat a baixar una dona de 80 anys que es trobava a l’àtic.

Finalment el succés s'ha saldat amb set ferits: tres menors i quatre adults. Sis d'ells han estat evacuats a l’hospital de Figueres, segons el SEM, que ha activat quatre ambulàncies.

A causa de la gran presència de fum, els Bombers han revisat i ventilat tots els habitatges i estan pendents de fer el mateix en un comerç dels baixos.

Arran del succés, la Guàrdia Urbana ha tallat l’accés a la Rambla. Segons l’Ajuntament, els cinc veïns afectats pel foc a casa seva han estat reallotjats i s’ha activat l’arquitecte municipal per revisar l’estat estructural de l’edifici.

