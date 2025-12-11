Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
Dues persones han resultat ferides de menor gravetat i han estat traslladades a l’Hospital Trueta
Una dona ha mort aquest dijous a la tarda en un xoc frontal a l’N-II, a Biure. El sinistre s’ha produït al voltant de dos quarts de sis de la tarda al punt quilomètric 766, quan, per causes que els Mossos d’Esquadra encara estan investigant, han impactat un cotxe i una furgoneta. Els ocupants de la furgoneta han estat atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques abans de ser evacuats a l’hospital Trueta. Segons Trànsit, les seves lesions són de menor gravetat.
L’accident ha activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del SEM. Les tasques d’atenció i retirada dels vehicles han afectat la circulació a la via durant la tarda.
Amb aquesta nova víctima mortal d’accident de trànsit, ja són 21 les persones que han perdut la vida a les carreteres de les comarques gironines des de principis d’any.
