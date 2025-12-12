Apareix el cadàver d'un home al riu a la Jonquera
Els Mossos no han identificat la víctima i descarten indicis de criminalitat
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home localitzat aquest dijous al riu Llobregat d'Empordà, a la Jonquera. Testimonis van alertar el 112 de la troballa del cadàver cap a les onze del matí, i es van mobilitzar els serveis d’emergències i la comitiva judicial.
L’home estava indocumentat i, de moment, se’n desconeix la identitat. Tot apunta que es tractaria d’un home de més de 50 anys que havia mort feia poc temps.
Pel que fa a les causes de la mort, els Mossos indiquen que, inicialment, no s’aprecien indicis de criminalitat. No obstant això, estan pendents dels resultats de l’autòpsia, que es realitzarà a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Girona.
Els investigadors revisen enregistraments de càmeres, consulten bases de dades de persones desaparegudes i intenten aclarir què va passar, com va parar al riu, que sovint està sec i enguany porta poca aigua.
