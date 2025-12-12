El concert de la coral de l'Institut Deulofeu marca l'inici de les activitats nadalenques de l'hospital de Figueres
En paral·lel a la cantada, aquest divendres s’han muntat tres parades a diferents entrades per vendre xocolata amb melindros a benefici de La Marató 3Cat
Des de fa cinc anys, el concert de Nadal de la coral de l’Institut Alexandre Deulofeu de Figueres a la plaça de l’hospital és la primera d’una sèrie d’activitats i actes que la Fundació Salut Empordà (FSE) organitza als seus centres amb motiu de les festes nadalenques.
L’actuació s’ha fet aquest divendres al matí i ha anat a càrrec de l’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat d'Arts Escèniques d’aquest institut, sota la direcció del professor Joan Vila Safont. Com és habitual, la cantada ha comptat amb la col·laboració en el suport tècnic de l’empresa de sonorització d’esdeveniments Perspective Events.
En paral·lel a la cantada, s’han muntat tres parades a diferents entrades de l’hospital per vendre xocolata amb melindros a benefici de la Marató 3Cat. La iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració de diverses persones jubilades de la FSE, d’Emporhotel i de la Fleca de l’Empordà.
Unes entrades que ja llueixen els arbres decorats per les persones usuàries d’Altem, com també passa en altres espais de la FSE: per exemple, al servei d’Urgències o a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés. Des de fa més de deu anys, Altem prepara aquestes decoracions amb l’objectiu d’humanitzar les instal·lacions i fer-les més agradables, tenint en compte l’excepcionalitat d’aquestes dates.
Concursos i actes de Nadal
La situació de nivell epidèmic alt ha provocat que la FSE hagi anul·lat els aperitius que s’havien de fer als diferents centres per a les persones treballadores, com a mesura de prevenció.
El que sí que s’han pogut mantenir han estat els tradicionals concursos de Nadal entre les persones treballadores de la Fundació i que van néixer ja fa una dècada. Es tracta del Concurs de Decoració dels diferents serveis i departaments, del Concurs de Fotografia per a la postal institucional de Nadal de la FSE i del Concurs de Dibuix Infantil entre els fills.
La setmana que ve, també es faran els tradicionals reconeixements a les persones que aquest 2025 compleixen 25 anys treballant a la Fundació i a les que enguany es jubilen, per tal de posar en valor el seu compromís i la seva trajectòria a l’entitat.
