Un individu molesta i agredeix verbalment passatgers en un tren entre Figueres i Barcelona: “La gent estava atemorida”

Segons un testimoni, l’home va protagonitzar diversos incidents, com vexar una noia i desafiar la resta d’usuaris

Un mitja distància a l'estació de Figueres, en una imatge d'arxiu.

Un mitja distància a l'estació de Figueres, en una imatge d'arxiu. / Conxi Molons

Redacció

Redacció

Figueres

A Catalunya, agafar el tren pot ser sinònim d'haver de patir retards, incivisme i, fins i tot, actituds violentes per part d'alguns passatges. Ho evidencien fets com el que va ocórrer el dissabte 29 de novembre en un tren de mitja distància entre Figueres i Barcelona, on un individu va increpar els usuaris amb un comportament agressiu.

Segons explica a l'Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona, un testimoni dels fets, Joan Gratacós, el tren va sortir de la capital altempordanesa a les 6.41 hores, i fins a Girona "tot va ser tranquil". Allà, però, "va pujar un individu que va trencar la pau".

Segons Gratacós, fins a Barcelona, l'individu "no va parar de cridar i de molestar la gent del primer vagó". Com a exemple, explica que "una noia que es maquillava va ser vexada i insinuada d'una manera barroera i insistent", alhora que "va estar desafiant la resta de passatgers".

Davant la situació, un passatger va demanar a l'individu que aturés la seva actitud, però "no en va fer cas". "La gent estava atemorida i no va passar ni el revisor ni seguretat: un autèntic suplici", lamenta Gratacós, que també destaca que fets com aquest no són puntuals: "Una senyora que normalment agafava aquest tren em va dir que això passava cada dia".

"No es complien les normes de seguretat establertes"

Gratacós també denuncia que, en el trajecte de tornada a Figueres, "no es complien les normes de seguretat establertes". "Vaig agafar el tren MD de les 18.28 hores al Clot, que va arribar amb retard. El tren estava a petar, com una llauna de sardines. Vaig pagar 16,5 euros i vaig haver d'estar entre la porta d'accés al vagó i el primer esglaó perquè no ens podíem bellugar. Aquesta situació va durar fins a Girona: no et podies moure ni per anar al lavabo. Evidentment, tampoc no va passar el revisor, i la gent va patir una calor i un malestar enormes. El cotxet d'una nena petita estava anxovat entre la gent. No va passar res perquè Déu no ho va voler", explica.

Finalment, Joan Gratacós reclama que l’Ajuntament de Figueres, atès que els trens en què va viatjar sortien o arribaven de la ciutat, presenti una reclamació a Renfe perquè "no ens mereixem aquest tracte". "Entre tots mantenim l’empresa amb els nostres impostos i no és tolerable aquesta deixadesa i disbauxa recurrents. No podem viatjar amb la por de ser agredits ni patir aquestes condicions denigrants", conclou.

