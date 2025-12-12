Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Portbou impulsa la recuperació de la torre del Castell de Querroig

El projecte, liderat per l’arquitecta Adela Geli, busca preservar l'element i promoure el valor cultural i turístic de la fortificació

L'estat actual de la torre de Querroig.

L'estat actual de la torre de Querroig. / Ajuntament de Portbou

Redacció

Redacció

Portbou

L’Ajuntament de Portbou i l’associació transfronterera Salvem Querroig treballen conjuntament per recuperar i consolidar la torre de guaita del Castell de Querroig, un element patrimonial de gran valor històric i paisatgístic del municipi.

Durant aquest mes de gener, s’iniciarà la redacció del projecte de recuperació, que anirà a càrrec de l’arquitecta empordanesa Adela Geli, especialista en territori i patrimoni. L’objectiu principal és aturar el deteriorament de les restes, evitar despreniments i garantir la seguretat dels visitants, tot mantenint la intervenció de caràcter respectuós i de dimensions reduïdes.

A més, l’Ajuntament preveu instal·lar elements informatius entorn del castell per difondre la seva història i reforçar el seu valor cultural i educatiu.

L’alcalde, Gael Rodríguez, va destacar que aquesta actuació contribueix a la preservació del paisatge, a la dinamització cultural i turística i al reforç del vincle entre patrimoni, territori i memòria històrica. Aquesta iniciativa s’emmarca dins l’aposta de l’equip de govern per la preservació del patrimoni històric, després de projectes recents com la monumentalització del cementiri municipal i el futur Espai Walter Benjamin.

