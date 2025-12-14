El Club Nàutic de l'Escala promou el Dragon Boat com a teràpia per a supervivents de càncer
La iniciativa forma part del projecte 'Salut Blava', que vol millorar la salut física i emocional a través del mar
El Club Nàutic de l'Escala i l'Àrea Bàsica de Salut del municipi han posat en marxa una activitat de Dragon Boat adreçada a persones que han superat un càncer. Una dotzena de veïns hi participen cada setmana, de manera gratuïta. L'objectiu és millorar el seu benestar físic i emocional a través de l'esport i del contacte amb el mar. La proposta s'emmarca dins el projecte 'Salut Blava', del club esportiu, que ofereix diverses activitats marítimes com a eina de recuperació. "És un missatge per a totes les persones que han passat per un càncer: es pot continuar fent activitat" assenyala una de les participants, la Sierra. "Abans gairebé no ens coneixíem, ara hem format una amistat molt bonica", detalla una altra de les participants, l'Àngels.
És dimecres al matí, el sol acompanya, i sis persones s'equipen amb armilles salvavides abans de pujar a l'embarcació de Dragon Boat. A dins, s'asseuen per parelles i remen de manera coordinada amb un únic rem, un per cada costat. L'entrenador marca el ritme amb la veu mentre avancen des del port fins al final del passeig marítim. Podria semblar un entrenament qualsevol, però està destinat a persones que han sobreviscut un càncer.
El Club Nàutic de l'Escala i l'Àrea Bàsica de Salut del municipi han impulsat aquesta activitat amb l'objectiu de millorar el benestar físic i emocional dels participants. La iniciativa forma part del projecte 'Salut Blava' del club esportiu, que vol fer de l'entorn marítim una eina de recuperació i acompanyament.
L'activitat és gratuïta, s'adreça a les persones de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala que hagin superat un procés oncològic. Actualment, es divideix en dos grups de màxim deu persones, derivades a través de l'equip de Salut Comunitària del CAP. Malgrat que el programa és recent, els participants progressivament han augmentat el ritme i la distància de les sessions.
"Jo ara farà 21 anys que vaig tenir un càncer de mama", explica una de les participants l'Àngels. "Em pensava que era una superheroïna. Però ara, amb el temps, m'adono que me'n vaig sortir gràcies a la medicina i al suport que vaig rebre". Destaca que l'activitat els ha portat a conèixer gent nova. "Abans només ens dèiem 'hola' si ens veiem pel poble, ara tenim una relació maca", explica. Filla d'un pescador, assegura que havia anat molt "a mar" quan era jove, i ara "s'ha retrobat amb aquest vincle".
La Sierra, diagnosticada el 2009 també de càncer de mama, subratlla el valor emocional del projecte: "Quan et diuen que tens càncer, el món se't cau a sobre. Però a poc a poc veus la llum. Això és un suport per a totes les dones que han passat pel mateix: que no es tanquin a casa, que vinguin, facin esport i vida normal" diu. Malgrat els dolors i el cansament, assegura que "sí que es pot".
Beneficis físics i emocionals
José González, treballador social del CAP l'Escala, explica que l'activitat aporta millores físiques, com l'enfortiment de la musculatura i la promoció d'un estil de vida saludable. En el cas del càncer de mama, també ajuda a prevenir el limfedema, és a dir, la inflor per acumulació de líquid, que és un dels efectes secundaris del tractament oncològic.
Però, sobretot, González subratlla els efectes emocionals. "El contacte amb el mar i la natura millora l'estat d'ànim i augmenta l'autoestima. Aquestes persones es converteixen en protagonistes de la seva recuperació". A més, l'activitat genera un suport comunitari. "Són persones que han passat per una circumstància molt semblant i es crea un ambient molt positiu", afegeix.
Un projecte que creix
El president del Club Nàutic de l'Escala, Narcís Carreras, recorda que "acostar el mar a tothom forma part de l'ADN del club des que es va crear el 1968" i assegura que estan molt contents amb l'activitat.
El projecte neix d'una prova pilot que es va fer l'estiu passat amb el suport de la Universitat de Girona i Dipsalut, en què persones amb trastorns d'ansietat van participar en sessions de vela lleugera per millorar el seu benestar emocional. Ara, un equip de la Universitat de Barcelona estudia empíricament els beneficis de la pràctica esportiva en entorns marítims.
Els bons resultats de la prova han permès ampliar la iniciativa aquest curs 2025-2026 amb tres propostes: navegació adaptada per a persones amb discapacitat temporal, vela lleugera per a pacients amb trastorns emocionals i una activitat de Dragon Boat per a persones que han superat un càncer.
Aquesta última activitat compta amb el suport econòmic de la Fundació La Caixa. Ferran Llach, director de banca d'institucions de Caixa Bank a Girona afirma que "els encanta" la iniciativa del Club Nàutic i l'ABS de l'Escala. "Un dels nostres objectius és ajudar a les entitats que fan coses pels col·lectius més vulnerables i en aquest projecte es compleixen tots els requisits", conclou.