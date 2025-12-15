Emeten un avís hidrològic per "crescudes brusques" de rius i rieres a l'Alt Empordà
L'ACA també demana no acostar-se barrancs
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha emés un avís hidròlogic a l'Alt Empordà. Es demana no acostar-se a rius, rieres i barrancs ja que poden patir crescudes brusques aquest 15 de desembre. la Segons l'ACA la situació meteorològica actual pot afectar la xarxa fluvial amb augments sobtats del nivell de l'aigua de rius, rieres i altres cursos fluvials i als municipis de comarques veïnes. Aquest avís estarà vigent mentre no canvi la situació meteorològica.
La pluja que cau aquest dilluns està deixant registres força elevats a l’Alt Empordà. On més ha plogut és al pantà de Darnius-Boadella, on a les 14 hores s’havien registrat 126,7 l/m². El segueixen les estacions de Navata (60,9 l/m²), Cabanes (12,9 l/m²) i Espolla (9,8 l/m²). En canvi, on menys ha plogut fins ara és a Torroella de Fluvià (2,9 l/m²), Sant Pere Pescador (1 l/m²), Portbou (0,5 l/m²), Roses (0,3 l/m²) i Castelló d’Empúries (0,3 l/m²), segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Al conjunt de Catalunya, el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins tres quarts de tres de la trada un total de 106 trucades relacionades amb les pluges intenses i que han generat 79 expedients, cap de greu.
