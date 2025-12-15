Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Obertura IkeaEnderroc edifici Tomàs MieresAccident Conrella del TerriAvís per plujaRob Reiner
instagramlinkedin

Successos

Desallotjen "en calent" un immoble ocupat del carrer Nou de Figueres

Dos ocupes havien accedit a la propietat poc abans i la Guàrdia Urbana els va instar a abandonar-la

Els fets van ocórrer la nit de dissabte a diumenge

L'edifici desallotjat.

L'edifici desallotjat. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha aturat un nou intent d’ocupació al carrer Nou, 95, després de rebre l’avís d’un veí. Els fets van ocórrer la nit de dissabte a diumenge.

Els dos ocupants ja havien accedit a l’interior de l’immoble. Se’ls va instar a abandonar-lo, es va precintar la porta i es va localitzar el propietari.

Protocol davant d'ocupacions

Cal recordar que aquest desnonament s'ha pogut executar gràcies al nou Protocol davant d’ocupacions, que va ser formalitzat a partir d'un decret d'alcaldia del 18 de setembre i ha estat el resultat de la implicació municipal en la lluita contra les ocupacions il·legals. La instrucció estableix els procediments que s'han de seguir per actuar de manera "ràpida i efectiva". El text s'ha redactat a partir dels acords assolits pels magistrats de l'Audiència de Girona, que van unificar els criteris per facilitar i agilitzar el desallotjament d'habitatges acabats d'ocupar.

D'altra banda, l'Ajuntament de Figueres crearà una Oficina Antiocupacions per informar i acompanyar els veïns afectats. El nou organisme buscarà els propietaris perquè posin una denúncia. El propòsit és intentar prevenir les ocupacions il·legals i, a la vegada, facilitar que es pugui actuar en les primeres hores.

TEMES

Tracking Pixel Contents