Tallen diversos passos que creuen el riu Manol arran de les pluges a l'Empordà
El pantà de Darnius-Boadella ha registrat 145,6 litres de precipitació acumulada fins a les sis de la tarda
L'alerta hidrològica a l'Alt Empordà per "crescudes brusques" de rius, rieres i barrancs ha comportat que es tallin diversos passos que creuen el riu Manol. A Vilafant, no es pot circular per la carretera GIP-5129 que travessa el riu i porta cap a Borrassà, i a Figueres la Guàrdia Urbana ha tancat el pas de Can Lel a Vilatenim arran del creixement del Manol. En paral·lel, segons informa l'Ajuntament, la Guàrdia Urbana també controla els diferents passos inundables de la ciutat. A l'Alt Empordà, la pluja que ha caigut aquest dilluns ha deixat com a registre destacat 145,6 l/m2 de precipitació acumulada al pantà de Darnius-Boadella fins a les sis de la tarda o 72,1 a Navata. A la Garrotxa, a Olot s'han registrat 64,7 l/m2.
A partir de les set de la tarda, també han tallat la carretera del pas del rec Susanna entre Figueres i Vilafant per l'augment del cabal.
Segons informen els Bombers de la Generalitat, de moment la pluja no deixa afectacions greus a les comarques gironines. D'ençà que va començar l'episodi, aquest diumenge a les nou de la nit i fins avui a les sis de la tarda, el cos ha fet 17 sortides a la demarcació.
Arran de les pluges d'aquest dilluns, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha emès un avís hidrològic a la comarca de l'Alt Empordà i, segons informa Protecció Civil, demanen a la ciutadania no acostar-se a rius, rieres i barrancs perquè hi ha perill de crescudes brusques del cabal.
