Condemnen a 5 anys de presó un home per intentar matar-ne un altre d'una ganivetada al mig d'un carrer de Figueres
L'acusat ha reconegut els fets i la fiscalia i la defensa han pactat la pena
La secció tercera de l'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó un home per intentar matar-ne un altre d'una ganivetada al mig d'un carrer de Figueres. Els fets es van produir la matinada del 18 de febrer del 2023 quan el condemnat es va trobar la víctima i un altre jove. Després d'una conversa, va treure's l'arma del d'uns vuit centímetres de fulla del pantaló, mentre els amenaçava de mort. Va ser aleshores quan la víctima li va propinar una empenta per defensar-se i l'agressor va clavar-li una ganivetada a l'abdomen que la va deixar malferida. Arran de l'agressió, la víctima va necessitar que l'operessin per salvar-li la vida. L'acusat ha reconegut els fets i ha quedat condemnat després d'un pacte entre la fiscalia i la defensa.
L'escrit d'acusació de la fiscal assenyala que el condemnat, Jonathan Moisés Martí, la víctima i l'altre jove que anava amb ella es coneixien anteriorment. El ministeri públic assenyala que es van trobar pels volts de la una de la matinada del 18 de febrer al carrer Forn Baix, situat al centre de la capital alt-empordanesa. Després d'una breu conversa, l'acusat va amenaçar de mort la víctima i li va propinar una ganivetada a l'abdomen, després que aquesta s'hagués intentat defensar amb una empenta.
L'agressió va deixar malferida la víctima que va sagnar de manera abundant i va necessitar una intervenció quirúrgica per evitar morir. Arran d'això, la víctima va haver d'estar ingressada quatre dies a l'hospital i en total va necessitar un mes per recuperar-se plenament de les ferides.
En la vista que s'ha celebrat aquest dimarts, l'acusat ha reconegut els fets i ha acceptat la pena de 5 anys de presó i la indemnització de 2.280 euros a la víctima. Inicialment, la fiscalia sol·licitava 9 anys de pena, però ha acabat arribant a un pacte amb la defensa per rebaixar-la a 5, a canvi del reconeixement dels fets per part del ja condemnat.
A més, la pena inclou també una mesura de llibertat vigilada de vuit anys un cop l'acusat hagi complert la pena de presó. A més, l'home no es podrà acostar a la víctima que ara mateix es troba fora de país i no ha acudit al judici.
En el seu escrit, el ministeri públic reconeix que el processat és consumidor habitual de drogues, si bé no presentava cap alteració de les seves capacitats cognitives ni intel·lectuals.
Un cop reconeguts els fets, el tribunal ha signat la sentència que és ferma i no es pot recórrer. Cal tenir en compte que l'acusat fa 1 any i 10 mesos que està en presó provisional, un temps que se li restarà de la pena a la qual se l'ha condemnat.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona