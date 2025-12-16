Successos
L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
A més, portava la samarreta apujada fins a l'altura del pit i sostenia una branca trencada a la mà
Apareix el cadàver d'un home al riu a la Jonquera
El cadàver localitzat dijous passat al riu Llobregat d’Empordà, al seu pas per la Jonquera, encara no ha estat identificat, tal com va avançar Diari de Girona. Ara bé, de mica en mica s’han anat coneixent més pistes que poden permetre esbrinar la identitat de l’home. Una de clau és que l’individu, que semblava tenir entre cinquanta i seixanta anys, duia els pantalons i els calçotets abaixats, la samarreta pujada fins a l’altura del pit i sostenia una branca trencada a la mà, com si hagués intentat agafar-s’hi per mantenir l’equilibri, sense poder evitar finalment la caiguda. Ho ha avançat El Punt Avui.
Segons el mateix rotatiu, la caiguda no havia estat des d’una gran altura, però tot indicava que s’havia colpejat el cap. Feia poc que havia mort i no duia cap documentació ni cap objecte que en permetés la identificació.
L’home va ser localitzat per una parella que anava a donar menjar als ànecs que hi ha en aquell sector del riu, a prop de La Maison del Jamón, i van alertar els Mossos. En un primer moment, els agents van rastrejar tots els voltants i també van inspeccionar la zona per si hi havia algun vehicle que pogués ser de l’home mort.
Els Mossos van comprovar si el cos podia correspondre a un camioner que inicialment constava com a desaparegut, ja que tenia el camió estacionat a la zona, però aquesta possibilitat es va descartar. Així, el procés d’investigació haurà de continuar pels canals científics i forenses.
No hi ha indicis de criminalitat
Durant l’autòpsia, que en una primera fase no ha detectat indicis de criminalitat, es van prendre empremtes dactilars i mostres biològiques per a l’extracció d’ADN. Paral·lelament, els Mossos d’Esquadra comproven si hi ha cap denúncia per desaparició que pugui correspondre amb el difunt i introduiran les empremtes a les bases de dades compartides per verificar possibles coincidències, tant a l’Estat com a l’estranger.
El procés d’anàlisi de l’ADN serà més llarg. La identificació també podria fer-se mitjançant l’estudi de la dentadura, en cas que es disposi d’algun possible candidat. Una de les hipòtesis que es plantegen és que la víctima fos un vianant desarrelat amb problemes de drogodependència, un perfil habitual entre persones que sovint ronden per la zona fronterera.
