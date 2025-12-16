Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescatat al Far d'Empordà un conductor atrapat amb el cotxe al riu Manol malgrat la prohibició de pas

Els Bombers utilitzen l'autoescala per treure l'home de dins del vehicle

Els Bombers durant el rescat al riu Manol al seu pas pel Far d'Empordà. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

El Far d'Empordà

Ensurt aquest dilluns a la nit al Far d’Empordà. Les fortes pluges van provocar una pujada del nivell del riu Manol, i un conductor va intentar travessar un pas tot i la presència de més aigua de l’habitual i la prohibició de pas per la situació hidrològica.

A conseqüència d’això, els Bombers es van haver de mobilitzar poc després de les deu de la nit, després de rebre l’avís a través del telèfon d’emergències 112.

Es van activar tres dotacions, i els efectius van optar per utilitzar l’autoescala per accedir fins al vehicle embarrancat i rescatar el conductor. Segons van informar els Bombers, en el moment dels fets el riu no baixava amb gaire cabal, de manera que no hi havia risc que el vehicle fos arrossegat.

Prohibit el pas

El conductor, un home, va resultar il·lès, tot i el fort ensurt. Els fets es van produir en una jornada en què la Guàrdia Urbana va tallar diversos accessos als passos inundables del riu Manol des de Figueres, a causa de la crescuda del riu i de diverses rieres de la zona. En aquest punt, des del costat de Figueres hi havia la barrera col·locada, mentre que els Mossos d’Esquadra van instal·lar una cinta de seguretat per impedir l’accés des del Far d’Empordà, indiquen fonts municipals.

Cal recordar que a l’Alt Empordà hi havia activat un avís hidrològic de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel risc de crescudes.

Reforç policial a les zones comercials i control de joguines a Girona

El Baix Empordà haurà d’aportar 784 MW de solar i 568 MW d’eòlica al model energètic del 2050

Dos ferits en un xoc entre dues furgonetes i un cotxe a Torrent

Dos accidents a l'A-2 a Riudellots en menys d'una hora

Rebuig dels veïns del barri de l'Energia de Palafrugell a la construcció de 86 habitatges

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta

Ampolles que es transformen en oportunitats: figuretes per a tortells fetes per dones amb discapacitat

L’Ibex-35 supera per primera vegada els 17.000 punts

