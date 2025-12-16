Rescatat al Far d'Empordà un conductor atrapat amb el cotxe al riu Manol malgrat la prohibició de pas
Els Bombers utilitzen l'autoescala per treure l'home de dins del vehicle
Ensurt aquest dilluns a la nit al Far d’Empordà. Les fortes pluges van provocar una pujada del nivell del riu Manol, i un conductor va intentar travessar un pas tot i la presència de més aigua de l’habitual i la prohibició de pas per la situació hidrològica.
A conseqüència d’això, els Bombers es van haver de mobilitzar poc després de les deu de la nit, després de rebre l’avís a través del telèfon d’emergències 112.
Es van activar tres dotacions, i els efectius van optar per utilitzar l’autoescala per accedir fins al vehicle embarrancat i rescatar el conductor. Segons van informar els Bombers, en el moment dels fets el riu no baixava amb gaire cabal, de manera que no hi havia risc que el vehicle fos arrossegat.
Prohibit el pas
El conductor, un home, va resultar il·lès, tot i el fort ensurt. Els fets es van produir en una jornada en què la Guàrdia Urbana va tallar diversos accessos als passos inundables del riu Manol des de Figueres, a causa de la crescuda del riu i de diverses rieres de la zona. En aquest punt, des del costat de Figueres hi havia la barrera col·locada, mentre que els Mossos d’Esquadra van instal·lar una cinta de seguretat per impedir l’accés des del Far d’Empordà, indiquen fonts municipals.
Cal recordar que a l’Alt Empordà hi havia activat un avís hidrològic de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel risc de crescudes.
