Els enxampen descarregant testos i bosses d'un cotxe a Figueres i destapen un cultiu de més de 1.800 plantes de marihuana
La Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d’Esquadra detenen tres homes i desmantellen el cultiu i requisen 10,74 quilos de cabdells
La Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d’Esquadrahan detingut tres homes i han desmantellat un cultiu de més de 1.800 plantes de marihuana i han requisat 10,74 quilos de cabdells.
Tot va començar el dilluns quan tres homes van ser sorpresos descarregant testos i grans bosses de plàstic d’un cotxe a Figueres. L’escena, aparentment rutinària, va acabar destapant un cultiu de marihuana de grans dimensions. Agents de paisà de la Guàrdia Urbana van detectar els individus mentre introduïen el material en un local del carrer Sant Pau. A l’interior van comprovar que s’hi acumulaven testos de plantació, un dipòsit d’aigua de grans dimensions i una forta olor de marihuana, indicis clars que van fer saltar les alarmes.
Els agents van identificar els homes, de 29, 39 i 42 anys, i van demanar el suport dels Mossos d’Esquadra. En revisar les bosses que acabaven de descarregar del vehicle, hi van trobar fertilitzants, una màquina peladora de marihuana, testos i un assecador de xarxa per als cabdells, material habitual en aquest tipus de cultius. Els tres homes van acabar arrestats per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
L’operació va culminar dimarts, 16 de desembre, amb el desmantellament del cultiu de marihuana: una plantació indoor de 1.830 plantes, 10,74 quilos de cabdells i a l’interior del local, els investigadors hi van localitzar també 136 transformadors, 169 focus, 39 ventiladors, nou caixes extractores, 24 filtres de carboni i dues bàscules.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Desallotgen un restaurant de Girona per un incendi de xemeneia
- Així estava el solar de darrere de la casa ocupada de Tomàs Mieres de Girona
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona
- L’oposició de Ripoll afavoreix que s’aprovi el projecte de nova residència d’avis
- Girona concentra dos dels trams de carretera més perillosos de Catalunya
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març