Els enxampen descarregant testos i bosses d'un cotxe a Figueres i destapen un cultiu de més de 1.800 plantes de marihuana

La Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d’Esquadra detenen tres homes i desmantellen el cultiu i requisen 10,74 quilos de cabdells

Eva Batlle

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d’Esquadrahan detingut tres homes i han desmantellat un cultiu de més de 1.800 plantes de marihuana i han requisat 10,74 quilos de cabdells.

Tot va començar el dilluns quan tres homes van ser sorpresos descarregant testos i grans bosses de plàstic d’un cotxe a Figueres. L’escena, aparentment rutinària, va acabar destapant un cultiu de marihuana de grans dimensions. Agents de paisà de la Guàrdia Urbana van detectar els individus mentre introduïen el material en un local del carrer Sant Pau. A l’interior van comprovar que s’hi acumulaven testos de plantació, un dipòsit d’aigua de grans dimensions i una forta olor de marihuana, indicis clars que van fer saltar les alarmes.

Les fotos d'un cultiu de 1.800 plantes de marihuana a Figueres

Els agents van identificar els homes, de 29, 39 i 42 anys, i van demanar el suport dels Mossos d’Esquadra. En revisar les bosses que acabaven de descarregar del vehicle, hi van trobar fertilitzants, una màquina peladora de marihuana, testos i un assecador de xarxa per als cabdells, material habitual en aquest tipus de cultius. Els tres homes van acabar arrestats per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

L’operació va culminar dimarts, 16 de desembre, amb el desmantellament del cultiu de marihuana: una plantació indoor de 1.830 plantes, 10,74 quilos de cabdells i a l’interior del local, els investigadors hi van localitzar també 136 transformadors, 169 focus, 39 ventiladors, nou caixes extractores, 24 filtres de carboni i dues bàscules.

