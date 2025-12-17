Necrològica
Mor Joaquim Torrent, exalcalde de Sant Climent Sescebes i històric penyista del Barça a l'Alt Empordà
Nascut a Pontós el 1944, va viure quasi tota la seva vida al poble de l'Albera, on regentava la carnisseria Pelai amb la família
Santi Coll
Sant Climent Sescebes està de dol per la mort d'un dels seus veïns més destacats, l'exalcalde Joaquim Torrent Tura, qui fou declarat Fill Predilecte del poble el 2007 després d'haver dirigit l'Ajuntament durant 24 anys, entre 1983 i 2007. Va formar part del primer equip govern democràtic de 1979, com a regidor de CiU.
Fill de Pontós
Joaquim Torrent va néixer a Pontós el 22 de gener de 1944, però va passar gran part de la seva vida en el poble de l'Albera, on va donar continuïtat a la carnisseria Pelai al costat de la seva dona Pilar i que ara gestiona el seu fill Enric. Conegut popularment com a Quim, va ser un actiu conseller comarcal i, sobretot, un irreductible seguidor del Barça. Era directiu de la Penya Blaugrana de l'Alt Empordà, actualment presidida per Josep Puigbert, de la qual n'era vicepresident. La mateixa Penya ha expressat el seu condol a la família recordant que era "un culer de pedra picada".
"Ser de l'Ajuntament ho he portat sempre dins, ha estat una bona manera d'ajudar el poble a créixer i millorar", expressava temps enrere. Des del seu càrrec, i amb la seva empatia habitual, havia tingut contacte amb tota classe de dirigents polítics, sovint a causa de la presència de la base militar. Com a blaugrana, no s'havia perdut cap de les grans finals europees del Barça des de la Recopa de Basilea al costat de companys també desapareguts com l'empresari Quim Sala o el cuiner Kiku de Lladó.
