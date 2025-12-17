Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
Veïns denuncien que s'han vist afectades més del 20% de les llars d'aquest petit municipi
Una onada de robatoris ha afectat Palau de Santa Eulàlia des de dijous passat fins aquest dimecres. Segons els Mossos d’Esquadra, tenen constància de set robatoris -encara no en tenen denúncia de tots els fets-, tot i que la xifra podria ser superior, ja que alguns veïns tenen segones residències i podria ser que encara no s’han adonat dels assalts. En total, els veïns xifren que han estat afectades unes deu cases, aproximadament el 20% dels habitatges del poble.
Palau de Santa Eulàlia és un dels municipis més petits de la província, amb 124 habitants aquest 2025 segons l’Idescat, mentre que La Vajol en té menys, amb 110. L’impacte d’aquests robatoris és especialment greu en un nucli tan petit, no només per les pèrdues materials sinó també per la sensació d’inseguretat que ha generat entre els veïns, asseguren els afectats.
Joies i diners
Els assalts s’han produït al vespre, entre set i nou de la nit, quan hi ha menys llum. Afortunadament, en cap cas s’han trobat amb residents dins les cases. En alguns casos, els lladres han desconnectat l'electricitat o inhabilitat el senyal de l’alarma. De l'interior de les llars s’han endut principalment joies i diners, tot ocasionant també destrosses.
Els veïns afectats reclamen un reforç de la presència policial i afirmen que tant ells com l'ajuntament col·laboren amb els cossos de seguretat per evitar que la situació es prolongui, posant en relleu la vulnerabilitat especial dels municipis petits davant episodis d’aquest tipus. Afirmen sentir-se impotents i amb sensació d'inseguretat després dels assalts.
Des dels Mossos d’Esquadra expliquen que tenen constància dels set fets entre l’11 i el 16 de desembre. S’han reunit amb l’alcalde i regidors de l’Ajuntament per donar consells de seguretat, informar sobre les accions policials i s'ha incrementat el patrullatge a la zona. Es realitzen controls i la investigació continua oberta. Els veïns, però, asseguren que no havien vist patrullatge fins que van denunciar els fets als mitjans de comunicació.
