L'ACA restaurarà 2,2 quilòmetres del Fluvià entre Ventalló i Torroella de Fluvià

S'ha adjudicat el contracte per a la redacció del projecte que actuarà en una zona amb antigues extraccions d`àrids

Una imatge d'arxiu del riu Fluvià.

Redacció

Ventalló/Torroella de Fluvià

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) restaurarà el riu Fluvià en un tram de 2,2 quilòmetres al seu pas per Ventalló i Torroella de Fluvià. Es tracta d'un tram final abans de la desembocadura a Sant Pere Pescador.

L'ACA ha adjudicat el contracte per a la redacció del projecte per 73.600 euros. S'espera que estigui enllestit en deu mesos.

El projecte plantejarà actuacions entre el meandre vell i la corba del Salt del Barat.

En aquest àmbit, que forma part de la Xarxa Natura 2000, el riu està canalitzat i condicionat per les extraccions d’àrids que es van dur a terme fa uns anys.

Amb la finalització d’aquesta activitat, es varen crear uns aiguamolls que ocupen el meandre vell i que actualment no tenen connexió amb el riu.

El projecte haurà de definir les mesures per a recuperar la connexió de les terrasses amb el riu, recuperant alhora la diversitat d’hàbitats fluvials esperable del tram baix del riu Fluvià, i tots els serveis ecosistèmics associats.

El mapa del tram on s'actuarà.

