L'ACA restaurarà 2,2 quilòmetres del Fluvià entre Ventalló i Torroella de Fluvià
S'ha adjudicat el contracte per a la redacció del projecte que actuarà en una zona amb antigues extraccions d`àrids
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) restaurarà el riu Fluvià en un tram de 2,2 quilòmetres al seu pas per Ventalló i Torroella de Fluvià. Es tracta d'un tram final abans de la desembocadura a Sant Pere Pescador.
L'ACA ha adjudicat el contracte per a la redacció del projecte per 73.600 euros. S'espera que estigui enllestit en deu mesos.
El projecte plantejarà actuacions entre el meandre vell i la corba del Salt del Barat.
En aquest àmbit, que forma part de la Xarxa Natura 2000, el riu està canalitzat i condicionat per les extraccions d’àrids que es van dur a terme fa uns anys.
Amb la finalització d’aquesta activitat, es varen crear uns aiguamolls que ocupen el meandre vell i que actualment no tenen connexió amb el riu.
El projecte haurà de definir les mesures per a recuperar la connexió de les terrasses amb el riu, recuperant alhora la diversitat d’hàbitats fluvials esperable del tram baix del riu Fluvià, i tots els serveis ecosistèmics associats.
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
- L’empresa que reformava els Banys Vells de Banyoles renuncia a l’obra
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- LOTERIA DE NADAL: Aquestes persones no podran participar en el sorteig del 22 de desembre