L'emblemàtica pizzeria El Setrill d'Or s'acomiada després de 50 anys
Fundada el 1976, va ser una de les primeres pizzeries italianes de la demarcació de Girona i durant anys ha estat un referent ciutadà
Santi Coll
Ha plogut molt d’ençà que un llunyà 1976, en plena Transició, Figueres va viure l’obertura del restaurant El Setrill d’Or, una de les primeres pizzeries autèntiques de la demarcació de Girona. Poc abans d’arribar al cinquantenari, els seus propietaris han decidit abaixar la persiana. Els seus clients habituals ja han estat avisats que l’establiment del carrer Tortellà acabarà el seu periple el pròxim 28 de desembre.
El Setrill d’Or va néixer de la inquietud gastronòmica de Joaquim Quera. Després de treballar un temps a la mítica discoteca Scopas d’Empuriabrava, va tenir dues inspiracions directes, tal com ell mateix ens explicava dissabte passat, mentre continuava treballant al costat del seu inseparable forn de llenya, en el qual també hi va cuinar un inoblidable Giuseppe. "Vaig conèixer una pizzeria de Barcelona i també vaig descobrir les pizzeries de Suïssa, van ser una inspiració".
Un establiment actiu
Des d’aleshores, l’aventura del Setrill d’Or ha estat viva, amb moments àlgids i, com en tots els negocis, alguns sots en el camí. L’establiment original va ser molt actiu a la Figueres dels anys vuitanta i noranta, participant en tots els esdeveniments de la ciutat, com la Mostra del Vi i dins de l’Associació de Comerciants. Fa temps que ja no en formen part. En Joaquim Quera lamenta que "per aquests carrers de la nostra zona, el Gatillepis (Álvarez de Castro) i el Tortellà, tot i haver-hi negocis, no s’ha fet res per millorar-los". El Setrill d’Or també va acollir un Whisky Club i va arribar a tenir un segon establiment en el número 31 de la Rambla. L’any 1988, la família Quera va obrir un local de menjars precuinats al carrer Álvarez de Castro.
"Hem treballat molt, i per casa nostra ara ja han arribat a venir els membres de les terceres i quartes generacions, els nets i besnets dels nostres primers clients", explica Joaquim Quera mentre la Mei continua exercint de cap de sala en un local diferent dels altres, amb dues plantes, decoració rústica i un menjador superior amb balconada oberta que permet veure la feina del forn. El Setrill d’Or tanca i Figueres perd un dels seus locals emblemàtics. "Abans de tancar m’hauries de donar la recepta de la salsa de tomata", diu una clienta. Per al record quedaran les estovalles de paper, amb jocs de paraules molt celebrats.
