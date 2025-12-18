Portbou ja s’abasteix d’aigua del seu embassament
La nova potabilitzadora del Consorci d’Aigües evita la dependència exclusiva del pou
Portbou ja pot abastir-se d’aigua potable del seu embassament després que l’Agència de Salut Pública de Catalunya hagi validat l’ús de l’aigua tractada a la nova estació de tractament d’aigua potable (ETAP), construïda pel Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. La posada en funcionament de la instal·lació permet al municipi deixar enrere la dependència exclusiva del pou i reforçar l’abastament amb recursos propis.
La nova infraestructura arriba després d’un episodi especialment crític viscut durant l’estiu del 2024, quan Portbou va arribar a una situació límit després de dos anys de sequera continuada. En aquell moment, l’embassament del municipi presentava reserves molt minses i una qualitat d’aigua insuficient per al consum humà, mentre que el pou d’extracció registrava una salinitat superior a la que podia tractar l’antiga planta d’osmosi, construïda l’any 2009. Aquesta situació va evidenciar la fragilitat del sistema d’abastament del municipi, que, a diferència de localitats veïnes com Colera o el Port de la Selva, no està connectat a la xarxa d’abastament en alta de la Costa Brava nord. Això obliga Portbou a dependre exclusivament de dues fonts pròpies: el pou i l’embassament.
La construcció de la nova potabilitzadora ha permès desbloquejar aquesta situació. La instal·lació disposa d’equipaments més moderns i tecnològicament avançats, capaços de tractar l’aigua de l’embassament d’acord amb els estàndards de qualitat que estableix la normativa actual. Les obres han inclòs el condicionament de l’espai principal, la pavimentació del camí d’accés per facilitar el transport de materials i equips, i totes les connexions elèctriques i hidràuliques necessàries per posar-la en funcionament.
500 metres cúbics d’aigua potable al dia
Actualment, la potabilitzadora produeix uns 500 metres cúbics d’aigua potable al dia i, en una situació de normalitat, permetrà cobrir la major part de la demanda del municipi. El subministrament es complementarà amb la planta d’osmosi renovada, situada més a prop del nucli urbà, que tracta l’aigua del pou per adaptar-la als nivells actuals de salinitat. Per millorar-ne el rendiment, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha substituït les membranes antigues de la planta d’osmosi per unes de noves. La voluntat és que aquesta font d’abastament s’utilitzi, a partir d’ara, només en situacions de sequera, en cas d’impossibilitat de potabilitzar l’aigua de l’embassament o davant d’avaries a la xarxa. Fins ara, el pou havia funcionat de manera intensiva en ser l’única font disponible.
El president de la Diputació de Girona i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, ha destacat que en els darrers dos anys s’han fet inversions importants per posar al dia les instal·lacions d’abastament en alta de Portbou. Segons Noguer, el municipi disposa ara de dues captacions independents que milloren substancialment el servei i ofereixen més garanties davant futures situacions d’emergència.
Per la seva banda, l’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, ha subratllat que aquesta setmana el municipi ha pogut tornar a utilitzar l’aigua de l’embassament després de tres anys depenent exclusivament de l’aigua d’osmosi. Rodríguez també ha remarcat l’esforç fet pel consistori per millorar l’eficiència del sistema, amb una inversió municipal superior als 700.000 euros destinada a renovar la xarxa en baixa, després de detectar que el 46% de l’aigua es perdia a causa del deteriorament de les canonades.
El cost total de les actuacions a la nova potabilitzadora i a la planta d’osmosi supera lleugerament els dos milions d’euros, sense IVA, finançats íntegrament pel Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. Les obres es van iniciar per via d’emergència l’estiu del 2024, en plena sequera, i s’han executat amb una visió de futur per garantir l’abastament i protegir la salut pública.
