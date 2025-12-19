Un conductor s'accidenta a Castelló després de fugir d’un control a Figueres perseguit per la policia
Els Mossos el detenen, l'home tenia signes evidents d'anar begut i dins del vehicle feia olor de marihuana i hi havia una ampolla de vodka buida
Els Mossos d'Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona van detenir dijous a Castelló d'Empúries un home després de conduir temeràriament i accidentar-se després de fugir d’un control a Figueres i mentre la policia el perseguia. L'arrestat és un home de 40 anys, a qui acusen ser de presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària.
Els fets van tenir lloc la mateixa nit a la carretera C-260, al quilòmetre 29, dins del terme municipal de Figueres, on els Mossos feien un control preventiu de drogo-alcoholèmia. Cap a la una de la matinada, els agents van veure com un turisme s’apropava al control. Tot i les indicacions per aturar-se, el conductor va ignorar-los, va fer mitja volta i va fugir a gran velocitat en direcció a Roses, arribant fins a 180 km/hora i abandonant la C-260 per agafar un vial de servei.
Durant la persecució, el conductor va fer un canvi de sentit que va obligar els Mossos a esquivar-lo per evitar una col·lisió frontal. Poc després, va intentar reincorporar-se a la C-260, però en agafar un revolt tancat va patir un accident en una zona enjardinada, provocant danys materials, es va encastar contra un arbre.
La Policia Local de Castelló d’Empúries va localitzar l’home a uns 400 metres del lloc de l’accident i va avisar els mossos. Un cop identificat, els agents li van requerir sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues, a les quals es va negar.
Els mossos van comprovar que l’home mostrava signes evidents de trobar-se sota els efectes de l’alcohol, que el vehicle desprenia una forta olor de marihuana i que a l’interior hi havia una ampolla de vodka buida. Davant d’aquests fets, els agents el van detenir.
L’arrestat ha passat aquest divendres a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
