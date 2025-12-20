Figueres acull un diàleg sobre els reptes de la gestió urbana i territorial a l’Empordà
La xerrada entre la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i del geògraf i urbanista Javi Martín Uceda, candidat a l’alcaldia de Figueres pel PSC reivindica el paper dela ciutat com a node territorial i motor de cohesió de la comarca
El Museu del Joguet de Catalunya de Figueres ha acollit aquest divendres el diàleg “Gestió urbana i territorial: reptes per Figueres i l’Empordà”, amb la participació de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i del geògraf i urbanista Javi Martín Uceda, candidat a l’alcaldia de Figueres pel PSC. L’acte ha omplert completament la sala d’actes del museu i ha comptat amb una àmplia assistència ciutadana i institucional, entre la qual hi han estat presents el diputat al Congrés Marc Lamuà, Pere Casellas i l’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez.
Durant la seva intervenció, la consellera Paneque ha posat l’accent en la necessitat de garantir l’accés a l’habitatge i de governar amb una mirada a llarg termini. “Hem d’assegurar que a Catalunya es pugui viure a un preu raonable”, ha afirmat, tot destacant la importància de reforçar el transport públic, avançar cap a ciutats més sostenibles i preparar el país davant els efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, Paneque ha remarcat que “Figueres és un node geoestratègic molt important per a Catalunya” i que, ben posicionada, pot esdevenir un pol d’oportunitats de futur.
Per la seva banda, Javi Martín ha defensat que governar una ciutat implica una responsabilitat política i moral, centrada en les necessitats quotidianes de la ciutadania. “L’habitatge és un pilar fonamental perquè els joves es quedin a la ciutat”, ha assenyalat, tot apostant per polítiques actives d’habitatge públic i per una cooperació estreta entre municipis i Generalitat. Martín ha destacat el paper de Figueres com a ciutat mitjana clau, capaç de liderar la cohesió territorial i de planificar el seu futur amb una visió metropolitana i europea.
El diàleg ha conclòs amb una coincidència clara en la necessitat d’impulsar un model de ciutat equilibrada, amb qualitat de vida, cohesió social i respecte pel medi ambient, que situï les persones al centre de les polítiques públiques. La jornada ha reforçat el paper de Figueres com a ciutat pont i motor territorial de l’Empordà, en un moment clau per afrontar els reptes urbans, socials i climàtics del present i del futur.
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Un poble gironí espectacular: bona gastronomia i meravellosos paisatges
- Banyoles instal·la un envelat de 1.200 metres quadrats per reubicar les activitats de Nadal que s'havien de fer al pavelló de la Draga