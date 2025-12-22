Mor un veí de Roses de 72 anys en un xoc entre un camió i un cotxe a l'N-II al Far d'Empordà
L'acompanyant de la víctima en el turisme ha estat trasllada a l'Hospital Josep Trueta i el conductor del camió ha patit ferides de poca consideració
Un veí de Roses, J.C.L , de 72 anys ha mort en un accident a l'N-II al Far d'Empordà amb el xoc frontal entre un camió i un turisme per causes que s'estan investigant. La seva acompanyant ha estat traslladada pel SEM a l'Hospital Josep Trueta i el conductor del camió ha patit ferides de poca consideració. Amb aquesta ja són 143 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes.
La via s'ha tallat completament al trànsit i a les dues del migdia continuava afectada amb pas alternatiu.
L'avís s'ha rebut a les 11.26 hores del matí per un accident al punt quilomètric 752, de l'N-II, a l'altura del Far d'Empordà.
Al lloc s'hi han desplaçat Mossos d'Esquadra, Bombers i el SEM.
A causa de l’accident, segons ha informat el Servei Català de Trànsit ha mort el conductor del turisme, J. C. L., veí de Roses i ha resultat ferida l'acompanyant i el conductor del camió.
La carretera s'ha tallat al trànsit en els dos sentits mentre treballaven en l'atenció a les víctimes i a la carretera. Posteriorment s'ha donat pas alternatiu.
El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d’orientació i informació sobre els tràmits després d’un sinistre, donar a conèixer els recursos existents, informar sobre els drets que reconeix la legislació vigent i oferir suport psicològic.
