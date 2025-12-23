Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Entre muralles, claustres i l’Hospital dels Pobres: el Pessebre Vivent de Peralada

En la 42a edició inclou novetats amb nous espais i una experiència immersiva "única" per l'antic comtat

El Pessebre Vivent de Peralada, en una passada edició. / Ajuntament de Peralada

Carme Vilà

Peralada

Carrers estrets medievals, un claustre romànic, un de gòtic o l'Hospital dels Pobres reviuran dos mil anys enrere en el Pessebre Vivent de Peralada que en la 42a edició inclou nous espais i una experiència immersiva "única". Se celebrarà els dies 25, 26, 27 i 28 de desembre de 2025 i 1 de gener.

El nucli antic, l'antic comtat d'Empúries, amb espais emblemàtics, un castell i en conjunt un ric patrimoni és des de fa quatre anys el protagonista. En aquest nucli reviu amb 24 escenes bíbliques la vida quotidiana amb la recreació d’antics oficis tradicionals —ferrer, picapedrers traginers, sabater, cadiraire, filadores o remeieres— representats amb gran rigor històric.

Els visitants trobaran en aquesta edició la renovació d'espais visitables, d'escenes i una ambientació encara més cuidada.

El recorregut s’inicia a l’espai de la Muralla, un espai públic inaugurat fa uns anys, i condueix els visitants per cases privades, carrers estrets i indrets patrimonials singulars com el claustre romànic de Sant Domènec, el claustre gòtic de la Casa de la Vila o l’antic Hospital de Pobres, que enguany s’obre al públic com a nou escenari del pessebre.

La combinació de llum, so, vestuari i escenografia transforma cada escena en un quadre viu.

Treballen en el pessebre 150 voluntaris que no només cedeixen els seus portals i espais, sinó que fa setmanes que treballen intensament en el muntatge de les escenes, l’elaboració i el manteniment del vestuari i la preparació de cada detall.

Compten amb el suport i l’aposta de l’Ajuntament de Peralada per valorar el patrimoni històric i dinamitzar el centre històric de la vila. L’esdeveniment forma part de l’Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya.

Remarquen que "molt més que una representació, el Pessebre Vivent de Peralada és una experiència immersiva que es camina, es respira i es viu, ideal per a famílies, grups d’amics i totes aquelles persones que busquen un Nadal diferent i memorable".

