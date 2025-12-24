Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Compres NadalAgenda NadalSensellarisme FigueresVaga NoraGasolineres barates
instagramlinkedin

Un home resulta ferit a Figueres envestit per un cotxe mentre dormia al túnel d'un aparcament

La víctima va ser trasllada ferida menys greu a un Centre d'Atenció Primària

Una ambulància en una imatge d'arxiu.

Una ambulància en una imatge d'arxiu. / DdG

Redacció

Redacció

Figueres

Un conductor que sortida d'un garatge va atropellar ahir al vespre una persona que dormia al túnel de sortida. A causa de la topada la víctima va resultar ferit menys greu.

Els fets van passar a les 20:22 a la plaça de l'Estació de Figueres. Segons Bombers que es va desplaçar amb una dotació, es va rebre l'avís per part d'un conductor que en sortir del garatge havia atropellat una persona que dormia al túnel que surt de l'aparcament.

Al lloc s'hi van desplaçar també els serveis mèdics que van traslladar la víctima, ferida menys greu, a un CAP de Figueres.

TEMES

Tracking Pixel Contents