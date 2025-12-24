Un home resulta ferit a Figueres envestit per un cotxe mentre dormia al túnel d'un aparcament
La víctima va ser trasllada ferida menys greu a un Centre d'Atenció Primària
Un conductor que sortida d'un garatge va atropellar ahir al vespre una persona que dormia al túnel de sortida. A causa de la topada la víctima va resultar ferit menys greu.
Els fets van passar a les 20:22 a la plaça de l'Estació de Figueres. Segons Bombers que es va desplaçar amb una dotació, es va rebre l'avís per part d'un conductor que en sortir del garatge havia atropellat una persona que dormia al túnel que surt de l'aparcament.
Al lloc s'hi van desplaçar també els serveis mèdics que van traslladar la víctima, ferida menys greu, a un CAP de Figueres.
