L'Escala inverteix 228.683 euros per renovar i ampliar la maquinària de fitness de la piscina
L'Ajuntament dona impuls a l'equipament que gestiona després que la concessionària renunciés al servei el 2024
L'Ajuntament de l'Escala invertirà 228.683,47 euros per a la renovació de la maquinària de fitness de la piscina municipal, una demanda dels darrers anys dels usuaris.
El ple municipal ha adjudicat un contracte de subministrament mitjançant arrendament sense opció de compra a l'empresa Salter Sport, S.A.
Es tracta d'un rènting de cinc anys que suposa la renovació de les dues sales i disposar de les segūents maquines noves:
- 21 ciclo indoor
- 12 màquines de força guiada
- 18 màquines aeròbiques de les quals, 5 bicis estàtiques, 3 elíptiques, 1 climber, 6 cintes de córrer i 2 de rem.
- Un gran nombre de pes lliure i també el canvi de paviment de la sala, tant la de fitness com l’annexe .
L'objectiu es que aquesta renovació es completi dins del primer trimestre de l'any.
Aquesta millora s'afegeix a les que s'han anat duent a terme els darrers anys, que han inclòs el vas d'aigua, els tancaments i la climatització, entre d'altres.
Les instal·lacions tant de la piscina com de l'equipació per a gimnàs requerien d'una renovació. Això va provocar queixes d'usuaris per mal servei i deficiències. La concessionària de la piscina municipal de l'Escala va renunciar al servei i va obligar a tancar les instal·lacions el 2024. L'Ajuntament va decidir assumir la gestió. Prèviament ja s'havien portat a terme millores a la piscina per resoldre problemàtiques.
