El temporal omple el riu Manol i Protecció Civil demana allunyar-s’hi a Santa Llogaia d’Àlguema

L’ACA detecta un cabal de 67,7 m3/s i els serveis d’emergència diuen que supera el llindar de perill

Les imatges del temporal a l'Escala

Les imatges del temporal a l'Escala

Les imatges del temporal a l'Escala / Basili Gironès

ACN

ACN

Barcelona

Protecció Civil ha avisat aquest divendres al matí que el cabal del riu Manol al seu pas per Santa Llogaia d’Àlguema ha superat els 67,7 metres cúbics per segon, cosa que suposa sobrepassar el seu llindar de perill. És per això que els serveix d’Emergència recomanen “evitar punts baixos i allunyar-se de la zona”. I és que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha detectat aquestes dades, enmig del seguiment del temporal de pluja i vent que afecta especialment al litoral gironí, i per això s’ha volgut alertar la població.

De la mateixa manera, s’ha fixat la mirada al riu Ges, al seu pas per Torelló (Osona), que ha superat també el seu llindar d'alerta. Per aquest motiu, ja ara es recomana evitar punts baixos i guals a la zona propera al riu.

